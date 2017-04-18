Эксперты увидели крысу в Матильде из фильма Учителя

Эксперты изучили трейлеры и сценарий фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который еще не вышел в прокат, и дали картине отрицательную оценку.

По мнению специалистов, балерина Матильда Кшесинская «некрасивая (с точки зрения классических европейских и, в частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным».

Особенно экспертов возмутили увиденные на фотографиях выпирающие кривые зубы, а также вытянутая вперед форма лица, делающая танцовщицу внешне сходной с мышью или крысой. По их мнению, эти обстоятельства усиливают негативное восприятие персонажа Николая II, сделавшего выбор в пользу Кшесинской, а не красавицы Александры Федоровной.

Тот факт, что балерину в ленте Учителя играет «актриса с удовлетворительными внешними данными», значения не имеет, говорится в экспертном заключении, опубликованном на сайте экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал данное заключение, подчеркнув, что ему «стыдно и горько» за людей, составивших документ. Он также посетовал на то, что он вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления в свой адрес.

Он отметил, что обсуждение фильма возможно только тогда, когда он выйдет и его посмотрят.

Ранее Поклонская заявила, что получила результаты экспертизы материалов по фильму Алексея Учителя «Матильда» и направила их в Генпрокуратуру.

Премьера «Матильды» состоится 6 октября. Лента выйдет в широкий прокат 25 октября. Роль Матильды в картине исполнила польская актриса Михалина Ольшанская, сообщает Lenta.ru.

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