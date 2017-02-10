Эксперты усомнились в профессионализме сил ПВО Украины

Военные эксперты полагают, что намерение украинских ПВО провести стрельбы рядом с Крымом несет в себе угрозу воздушному пространству России и воздушным судам, которые окажутся поблизости.

Они, в частности, припомнили сбитый в 2001 году над Черным морем украинской ракетой российский пассажирский Ту-154, а также инцидент с малазийским «Боингом», который, по одной из версий, был поражен ракетой ЗРК «Бук» с контролируемой ВСУ территории на Донбассе.

Эксперты отметили низкий профессионализм украинских военных, а также слабую техническую оснащенность сил ПВО страны. Причина в том, что Киев до сих пор использует еще советскую технику, которая и устарела, и не проходит требуемого обслуживания. Это делает ее боевое использование непредсказуемым.

По мнению специалистов, не следует исключать вероятности того, что стрельбы украинских ПВО могут закончиться очередным трагическим инцидентом, передает РИА «Новости».