Эксперты уличили участвующие в «Евровидении» страны в сговоре

Страны, участвующие в международном конкурсе «Евровидение», не придают особого значения художественной ценности песен исполнителей, выражая поддержку, основываясь на национальную принадлежность участника.

К такому выводу пришли эксперты Университета Центральной Флориды в США, проанализировав данные конкурса за 60 лет его существования.

В итоге они пришли к выводу, что чаще всего Россию на «Евровидении» поддерживают Армения и Азербайджан, Кипр традиционно голосует за Грецию, а скандинавские страны оказывают поддержку друг другу.

На прошедшем в Киеве конкурсе «Евровидение-2017» победу одержал певец из Португалии Сальвадор Собрал. Россия в этом году не участвовала в конкурсе, так как заявленная «Первым каналом» певица Юлия Самойлова была внесена в «черный список» Украины из-за посещения Крыма, сообщает Ura.ru.