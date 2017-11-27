Эксперты спрогнозировали последствия удара КНДР по США

Согласно расчетам специалистов, при ядерном ударе Северной Кореи по Лос-Анджелесу число жертв будет сравнимо с потерями США во Второй Мировой войне.

Эксперты рассматривали вариант сброса на Лос-Анджелес ядерной бомбы мощность в 250 килотонн. Применив программу Технологического института Стивенса, они получили следующий результат: при взрыве образуется огненный шар диаметром в километр, ударная волна сотрет все с лица Земли в радиусе пяти километров.

В результате погибнуть могут около 380 тысяч человек. Пострадают еще около миллиона, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее США не раз грозили КНДР применением силы, если Пхеньян не прекратит ракетные и ядерные испытания. В ответ власти северной Кореи обещали нанести удар как по США, так и по их союзникам.