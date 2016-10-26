Эксперты советуют покупать иностранную валюту до конца 2016 года

Четыре фактора могут повлиять на ослабление рубля к концу 2016 года – стоимость нефти, выплата российского внешнего долга, президентские выборы в США и ставка ФРС. Такое мнение выразил экономист Игорь Николаев.

- К концу этого года следует ждать ослабление рубля. Главный фактор здесь — повышение ставки ФРС. Это удорожание доллара, это автоматически значит, что рубль будет ослабевать. То же самое мы видели ровно год назад в декабре 2015 года, — заявил Николаев в эфире Радио «Комсомольская правда».

По расчетам экономиста, доллар вырастет в цене до 65-69 рублей.