Эксперты склонны считать причиной крушения Ту-154 ошибки экипажа

Согласно данным параметрического самописца разбившегося Ту-154 Минобороны, существенных отклонений в работе систем самолета до его падения не было. К трагедии могли привести ошибки экипажа.

Однако какие именно действия пилотов стали роковыми, специалисты пока сказать не могут из-за возникших проблем с расшифровкой информации.

Дело в том, что самописцы Ту-154, по сути, представляют собой катушечные магнитофоны образца 80-х годов прошлого века, которые сегодня давно не используются. В связи с этим у экспертов, которые давно перестроились на работу с цифровыми носителями, появились трудности интерпретацией полученных данных, сообщает «Коммерсант». В итоге военным специалистам пришлось обращаться к коллегам из МАК.

Версия о падении самолета в результате теракта была опровергнута несколько ранее по результатам взрывотехнической экспертизы обломков лайнера.

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Места: Россия
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