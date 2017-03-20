Эксперты считают ВАЗ-2107 самым популярным автомобилем России
Более 1,75 миллиона автолюбителей России ездят на машинах марки Lada 2107. Ненамного менее популярной в стране является «шестерка», являющаяся средством передвижения для 1,67 миллиона жителей РФ.
Замыкает тройку лидеров по популярности внедорожник «Нива» - в России таковых около 1,16 миллиона экземпляров. Такие данные приводит «Лайф» со ссылкой на «Дни.ру».
Согласно данным экспертов, каждый третий автомобиль в стране - Lada.
Из иномарок же наиболее популярной машиной является Ford Focus.
Анализ событий России и мира
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