Эксперты считают ВАЗ-2107 самым популярным автомобилем России

Более 1,75 миллиона автолюбителей России ездят на машинах марки Lada 2107. Ненамного менее популярной в стране является «шестерка», являющаяся средством передвижения для 1,67 миллиона жителей РФ.

Замыкает тройку лидеров по популярности внедорожник «Нива» - в России таковых около 1,16 миллиона экземпляров. Такие данные приводит «Лайф» со ссылкой на «Дни.ру».

Согласно данным экспертов, каждый третий автомобиль в стране - Lada.

Из иномарок же наиболее популярной машиной является Ford Focus.