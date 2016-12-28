Эксперты считают причиной катастрофы Ту-154 человеческий и технический факторы
Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ в акватории Черного моря около Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.
- Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу, - сказал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.
По словам собеседника агентства, расшифровка бортовых самописцев продолжается, а первые официальные результаты будут обнародованы в течение ближайших суток.
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