Эксперты считают напутствие Обамы Трампу напоминанием о неприятии России

Барак Обама перед уходом признал Россию супердержавой. Это заявление президент США, полномочия которого истекают в конце 2016 года, сделал в рамках своего «прощального» европейского турне. Во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине он затронул много важных вопросов, среди прочего упомянул и Россию.

Обама заверил, что всегда понимал значимость Москвы не только в регионе, но и во всем мире. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.

- Приятно слышать, что Обама вдруг на весь мир заявил, что Россия — военная сверхдержава. Хочется понять внутренний смысл такого заявления. Неужели уходящий президент отвешивает России такой мощный комплимент, дабы послать Кремлю некий дружеский сигнал? — сказал Баранец.

По его мнению, это заявление могло быть адресовано новому президенту США Дональду Трампу.

- Может, Обама хотел предупредить новоизбранного президента о том, что самым могущественным противником США по-прежнему остается Россия, поэтому нельзя сокращать военный бюджет, — добавил Баранец.

Ранее сообщалось, что Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа к сотрудничеству с Россией, оговорившись, что в случае необходимости ей надо дать отпор.

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Места: Россия, США
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