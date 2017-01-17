Эксперты считают фильм ВВС о давней дружбе Трампа с Путиным концентратом лжи

Показанный в ночь на вторник фильм ВВС о якобы существующей связи между будущим главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным является информационной атакой, которая будет иметь «долгоиграющие последствия». Такое мнение высказал писатель, общественный деятель, председатель «Парии Великое Отечество» Николай Стариков.

- Мы с вами понимаем, что информационная атака на Трампа компрометируют не столько самого Трампа, сколько американскую избирательную систему в целом. Америка теряет свой моральный облик, свою правоту в мире, и все события последних дней – это неизбежный итог этой потери. Это делается для того, чтобы ослабить Трампа как президента, лишить его 80 процентов свободы действий для осуществления той политики, для которой часть мирового истеблишмента его назначила президентом, - рассказал Стариков информационному агентству «Народные новости».

По мнению Николая Старикова, взвешенная и четкая внешняя политика России и Китая привела к тому, что старые стратегии американской политики перестали работать, и теперь необходим новый курс, который будет олицетворять Трамп.

- Американский истеблишмент из-за проведения Россией и Китаем взвешенной политики решили изменить линию американской политики. Только в этом ключе можно говорить о том, что Россия и Китай имеют отношение к избранию Трампа. Если бы Путин и Си Цзиньпин вели неправильную внешнюю политику, мировое закулисье назначило бы Хиллари Клинтон – тогда можно было бы идти проторенным курсом, продолжать развязывать войны, всех подавлять. А поскольку это не получается – американцы должны были поменять курс и персону, его олицетворяющую, - считает писатель.

Тем временем, к атакам на Трампа подключается вся «прогрессивная общественность». На днях вышел клип на песню Troubled Times американской панк-группы Green Day. Известная своими политическими высказываниями, группа поет о том, что при Трампе жизнь в Америке настанет очень суровая.