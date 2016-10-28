Эксперты считают частью стратегии США обвинение Китая в хакерских атаках

Обвинения в кибератаках, которые Соединенные Штаты выдвигают в адрес России и Китая – часть стратегии Вашингтона, - полагают эксперты.

Как рассказал в беседе с журналистом ФБА «Экономика сегодня» начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук, педалируя тему своей информационной уязвимости, Америка рисует образ внешнего врага и сознательно, в популистских целях, нагнетает враждебные настроения. В случае с Китаем это вполне объяснимо, поскольку КНР – действительно потенциально американский враг номер один, истеблишмент США использует этот тезис в качестве рабочей гипотезы.

- По экономическим показателям Китай уже даже превзошел США. КНР не хочет ввязываться в эту геополитическую драку: как всегда, он остается за Великой китайской стеной. Войну Китай не раздувает, особых экспансионистских планов тоже не вынашивает, но американцам важно как можно ярче демонстрировать враждебность со стороны Китая, поскольку главный потенциальный конфликт будущего – это конфликт между Китаем в союзе с Россией и США в союзе с западным миром. Сейчас это рабочая гипотеза американских политиков, которой они придерживаются достаточно тщательно, - подчеркнул Николайчук.

Ранее американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на доклад комиссии Конгресса США по вопросам экономики и безопасности в американо-китайских отношениях сообщило о том, что китайская разведка с помощью своих агентов и многочисленных кибератак выкрала у Пентагона секретные планы на случай войны США и Китая.

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Теги:
Места: США, Китай
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