Эксперты рассказали о поисковой операции под Сочи

По мнению специалистов, большинство тел погибших в авиакатастрофе под Сочи может находиться внутри корпуса самолета, который затонул и находится на глубине около 60 метров.

На данный момент спасателям удалось поднять на поверхность 12 тел погибших. Фюзеляж воздушного судна исследуется, сообщает РИА "Новости".

25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.