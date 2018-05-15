Эксперты прогнозируют подорожание жилья

Рост цен могут спровоцировать поправки в законодательство, направленные на защиту прав дольщиков.

Они должны вступить в силу с 1 июля. Поправки устанавливают принцип «один застройщик — одно разрешение на строительство», запрещающий компаниям начинать новую стройку, не завершив предыдущую. Эксперты считают, что благое намерение законодателей может обернуться снижением конкуренции в строительном бизнесе и усилением риска монополизации рынка.

Опасность, что такая ситуация станет реальностью, несет в себе еще одно требование, присутствующее в поправках – уставный капитал застройщика должен оставлять не менее 40 миллионов рублей. По мнению специалистов, оно вытеснит с рынка не только фирмы-мошенники, но и добросовестных его представителей из числа малого и среднего бизнеса. В результате правила станут диктовать крупные компании, что приведет в повышению цен на квадратный метр.

Застройщики предлагают не спешить с введением принципа одного проекта и протестировать его на пилотном проекте. Если ограничения вступят в силу с 1 июля, то тезис об увеличении объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, озвученный президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию, реализован не будет.

Застройщиков поддерживают и дольщики, и главы регионов. В частности, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В Совете Федерации отмечают, что при обсуждении вопроса о переносе вступления в силу поправок необходимо учитывать позицию банковского сектора, так как именно от него зависит финансовая сторона строительства, пишет «Парламентская газета». Издание полагает, что изменения могут быть приняты в ускоренном порядке.

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