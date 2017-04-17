Эксперты признали фильм «Матильда» оскорбительным для верующих
Показанный в фильме образ канонизированного последнего российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство верующих. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская со ссылкой на результаты экспертизы.
По мнению экспертов, фильм формирует образ императора, как неадекватного и нравственно растленного человека. Поклонская пояснила, что выводы специалистов основаны на анализе трейлеров картины и текста ее сценария, который авторы представили в Минкультуры для получения финансирования съемок.
Парламентарий добавила, что направила заключение экспертов в Генеральную прокуратуру, сообщает НСН.
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