Эксперты из РФ прибыли в Алеппо для отбора проб в районе применения боевиками химоружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о прибытии в Алеппо группы военных экспертов Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ для отбора проб в районе применения боевиками химического оружия.

По его словам, в распоряжении экспертов Минобороны Ф имеются все необходимые технические средства проведения экспресс-анализа, отбора и доставки проб на территорию РФ. Анализ полученных образцов будет проведен в лаборатории химико-аналитического контроля Научного центра войск РХБЗ.

По данным Минобороны, боевики террористической группировки «Исламское государство» неоднократно применяли отравляющие вещества в попытках прорвать внешнее кольцо обороны сирийской армии в Алеппо, сообщает ТАСС.