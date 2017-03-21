Эксперты предрекли сокращение рабочей недели до четырех дней
В будущем рабочая неделя может сократиться с пяти до четырех дней, благодаря четвертой промышленной революции и роботизации.
Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева ответила, что человечество уже ранее переживало технические революции, которые обычно приводили к сокращению рабочего времени. В частности, в начале прошлого века рабочая неделя сократилась до 40 часов именно по той причине, что часть работа стала выполняться машинами и это привело к росту производительности труда. Вместе с тем Малева полагает, что технологическая революция не грозит крахом рынка труда и ростом безработицы, передает ТАСС.
Аналогичной точки зрения придерживается замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Он отметил, что человечеству следует опасаться не приходу роботов на смену людям, а медленного технологического прогресса.
По мнению экспертов, использование роботов не лишит людей работы, а приведет к изменению структуры занятости и появлению новых специальностей.
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