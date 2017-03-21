Эксперты предрекли сокращение рабочей недели до четырех дней

В будущем рабочая неделя может сократиться с пяти до четырех дней, благодаря четвертой промышленной революции и роботизации.

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева ответила, что человечество уже ранее переживало технические революции, которые обычно приводили к сокращению рабочего времени. В частности, в начале прошлого века рабочая неделя сократилась до 40 часов именно по той причине, что часть работа стала выполняться машинами и это привело к росту производительности труда. Вместе с тем Малева полагает, что технологическая революция не грозит крахом рынка труда и ростом безработицы, передает ТАСС.

Аналогичной точки зрения придерживается замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Он отметил, что человечеству следует опасаться не приходу роботов на смену людям, а медленного технологического прогресса.

По мнению экспертов, использование роботов не лишит людей работы, а приведет к изменению структуры занятости и появлению новых специальностей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
Следующая новость На Украине предложили праздновать День супергероев

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО