Эксперты предрекли сокращение рабочей недели до четырех дней

В будущем рабочая неделя может сократиться с пяти до четырех дней, благодаря четвертой промышленной революции и роботизации.

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева ответила, что человечество уже ранее переживало технические революции, которые обычно приводили к сокращению рабочего времени. В частности, в начале прошлого века рабочая неделя сократилась до 40 часов именно по той причине, что часть работа стала выполняться машинами и это привело к росту производительности труда. Вместе с тем Малева полагает, что технологическая революция не грозит крахом рынка труда и ростом безработицы, передает ТАСС.

Аналогичной точки зрения придерживается замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Он отметил, что человечеству следует опасаться не приходу роботов на смену людям, а медленного технологического прогресса.

По мнению экспертов, использование роботов не лишит людей работы, а приведет к изменению структуры занятости и появлению новых специальностей.