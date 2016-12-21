Эксперты предрекают рост цены на пачку сигарет до 110-120 рублей

По мнению главного редактора отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максима Королева, заявления о том, что стоимость пачки сигарет после Нового года вырастет до 200 рублей, не соответствуют действительности.

- Прогнозы, что средняя цена вырастет до 110-120 рублей, – это однозначно. Акцизы приняты, и они будут платиться, легальная продукция вырастет в цене, – отметил Королев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем Королев считает, что дополнительное обременение может привести к значительному повышению розничных цен на сигареты.

- Однако, если учитывать другие обременения, например, подключение к какой-то форме ЕГАИС или маркировку каждой сигареты, то цена действительно может вырасти до 200 рублей, – считает эксперт.

Ранее ряд СМИ прогнозировал рост нелегального сектора в торговле табачными изделиями, а также увеличение поставок из стран Таможенного союза. Так, в России средняя цена пачки сигарет сейчас составляет 90 рублей, в Белоруссии – 60 рублей, в Казахстане – 52 рубля, в Киргизии – 37 рублей.