Эксперты предрекают рост цены на пачку сигарет до 110-120 рублей

По мнению главного редактора отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максима Королева, заявления о том, что стоимость пачки сигарет после Нового года вырастет до 200 рублей, не соответствуют действительности.

- Прогнозы, что средняя цена вырастет до 110-120 рублей, – это однозначно. Акцизы приняты, и они будут платиться, легальная продукция вырастет в цене, – отметил Королев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем Королев считает, что дополнительное обременение может привести к значительному повышению розничных цен на сигареты.

- Однако, если учитывать другие обременения, например, подключение к какой-то форме ЕГАИС или маркировку каждой сигареты, то цена действительно может вырасти до 200 рублей, – считает эксперт.

Ранее ряд СМИ прогнозировал рост нелегального сектора в торговле табачными изделиями, а также увеличение поставок из стран Таможенного союза. Так, в России средняя цена пачки сигарет сейчас составляет 90 рублей, в Белоруссии – 60 рублей, в Казахстане – 52 рубля, в Киргизии – 37 рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Кремль видит причины глобализации терроризма в ошибках Запада в Ливии и Ираке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО