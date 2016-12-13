Эксперты предлагают расследовать факт поставки болгарского оружия боевикам ДАИШ

Вскрывшийся факт поставок болгарского оружия в Сирию, где оно оказалось в распоряжении боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация), требует тщательной проверки по линии Совета Безопасности ООН и Совета Россия – НАТО. С таким заявлением выступил главный редактор журнала «Национальная Оборона» Игорь Коротченко.

- Найдено достаточно «свежее» оружие в заводской упаковке и большая номенклатура боеприпасов для ведения боевых действий. Этот вопрос нужно с одной стороны поднимать на Совете безопасности ООН, а с другой — совсем скоро состоится заседание совета Россия-НАТО. На этом заседании Москва должна поставить вопрос о проведении расследования с подключением натовских спецслужб, чтобы выяснить, как оружие одной из стран-членов альянса попадает в руки террористов на Ближнем Востоке, — сказал Коротченко РИА «Новости».

Ранее журналисты обнаружили в восточном Алеппо склад с боеприпасами болгарского производства. Согласно сюжету, показанному по телеканалу Nova TV, среди обнаруженного оружия находились 122-миллиметровые ракеты «Град», боеприпасы калибра 73 миллиметра к противотанковым орудиям и снаряды калибра 40 миллиметров к ручному противотанковому гранатомету (РПГ).

По словам Коротченко, так называемый «болгарский канал» был известен специалистам еще с середины 1990-х годов — это отлаженная система доставки оружия либо произведенного на территории Болгарии, либо доставленного туда с постсоветского пространства с последующим реэкспортом в формате серых и черных оружейных сделок.

- Канал этот был отработан, им активно пользовались, в частности, для поставок стрелкового вооружения, а также гранатометов различного класса и легкой артиллерии в различные конфликтные регионы мира, — заявил эксперт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что вскрывшийся факт поставок является достаточно серьезной проблемой, поскольку Болгария производит широкую номенклатуру вооружения и военной техники, и то, что случайно удалось обнаружить, вероятно, является только вершиной айсберга.

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