Эксперты посчитали себестоимость нового iPhone X
Эксперты назвали себестоимость некоторых комплектующих нового iPhone X, продажи которого стартуют 3 ноября.
Как пишет агентство «URA.RU», цена комплектующих составит 412 долларов, что на 60% ниже стоимости розничной цены смартфона, которая достигает отметки в 999 долларов.
Эксперты полагают, что цену комплектующих нельзя считать себестоимостью, так как она не включает сборку, логистику и прочие затраты.
Ранее Россия вошла в топ государств, где самая высокая цена на новинки от компании Apple. В рейтинге РФ заняла второе место. Здесь купить новый iPhone Х в минимальной комплектации можно за 1387 долларов или 79 тыс. 990 рублей.
Самая высокая цена на смартфон в Индии: там он обойдется в 89 тыс. рупий или 1391 доллар США.
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