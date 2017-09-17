Эксперты посчитали себестоимость нового iPhone X

Эксперты назвали себестоимость некоторых комплектующих нового iPhone X, продажи которого стартуют 3 ноября.

Как пишет агентство «URA.RU», цена комплектующих составит 412 долларов, что на 60% ниже стоимости розничной цены смартфона, которая достигает отметки в 999 долларов.

Эксперты полагают, что цену комплектующих нельзя считать себестоимостью, так как она не включает сборку, логистику и прочие затраты.

Ранее Россия вошла в топ государств, где самая высокая цена на новинки от компании Apple. В рейтинге РФ заняла второе место. Здесь купить новый iPhone Х в минимальной комплектации можно за 1387 долларов или 79 тыс. 990 рублей.

Самая высокая цена на смартфон в Индии: там он обойдется в 89 тыс. рупий или 1391 доллар США.