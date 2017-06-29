Эксперты подсчитали выпитую россиянами водку

За пять месяцев текущего года в России было продано почти 27 миллионов декалитров водки и 4 миллиона декалитров коньяка, говорится в сообщении Единой государственной автоматизированной информационной системы по подсчету производства и оборота алкоголя.

Согласно отчету, в среднем, на долю каждого россиянина с января по май текущего года пришлось по 2,4 литра водки и по 300 граммов коньяка.

В среднем москвич и житель Петербурга выпили за месяц по 400 граммов водки, а вот житель Сахалина ежемесячно употреблял по литру «огненной жидкости».

Вместе с тем, в Чечне на душу населения приходится меньше рюмки водки в месяц, а лидерами по употреблению крепкого алкоголя стали Якутия, Магаданская и Архангельская области, где на человека ежемесячно приходится более одного литра водки.

В Ленинградской области и в Крыму предпочитают коньяк. В этих регионах потребление коньяка в среднем на 40 процентов больше, чем по стране, сообщает «Федерал пресс».

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