Эксперты ОЗХО во второй раз посетили город Дума

Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) еще раз посетили сирийский город Думу, сообщили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Первая группа экспертов для расследования возможного применения химоружия в Думе прибыла в Сирию 14 апреля, но смогла посетить только одно из двух мест предполагаемого использования химоружия в Думе 21 апреля. Сегодня эксперты посетили второе место.

Кроме того, специалисты собрали на месте образцы, которые будут привезены вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк.

«Тем временем технический секретариат ОЗХО был проинформирован российской делегацией о планах по организации брифинга для членов организации 26 апреля», - сообщили в пресс-службе.

7 апреля организация «Белые каски» сообщила о применении в сирийском городе Дума химического оружия. Позже в Минобороны РФ эту организацию назвали источником недостоверной информации. 10 апреля было принято решение о направлении в Сирию экспертов ОЗХО для проверки этих сведений, сообщает ТАСС.