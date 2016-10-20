Эксперты ожидают повышения цен на нефть выше 55 долларов за баррель

Прогноз главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что цена на нефть поднимется выше отметки в 55 долларов за баррель в ближайшие полтора года, может сбыться гораздо раньше, - полагают эксперты.

- Если страны ОПЕК примут какое-то письменное соглашение по ограничению добычи нефти, а к нему присоединятся Россия и иные страны, не входящие в картель, и договоренность будет соблюдаться, то тогда уже на промежутке в шесть месяцев мы можем получить стабильность на рынке нефти. Дальше ситуация будет зависеть от поведения американских компаний, в первую очередь сланцевых, - цитирует ФБА «Экономика сегодня» ведущего аналитика компании «Альпари» Анну Кокореву.

По мнению собеседницы агентства, существуют «все шансы увидеть цены на нефть выше 55 долларов, а возможно и выше 60 долларов за баррель уже в ближайшие полгода».

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