Эксперты ожидают падения цен на аренду квартир в Москве и Подмосковье в 2017 году

Аренда квартир в Москве и ближнем Подмосковье в 2017 году будет обходиться дешевле. К такому мнению пришли эксперты риэлтерских агентств.

- Сейчас в Москве квартиру можно снять за 25 тысяч, в то время как раньше аренда стоила не менее тридцатки. Цены упали, сдавать квартиру тяжело. Из-за колебания валюты многие люди уехали, а квартиры остались. Такая тенденция останется: цены на аренду квартиры будут падать, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» вице-президент гильдии Риэлторов Московской области Александр Саяпин.

По словам Саяпина, уже сейчас в Москве можно арендовать однокомнатную квартиру общей площадью до 42 квадратных метров в десяти минутах от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» примерно за 23 тысячи рублей в месяц.