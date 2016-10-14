Эксперты не обнаружили нарушений в отчислении онкобольной из пермской гимназии

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Чайковского в Пермском крае в ходе проверки инцидента с отчислением онкобольной девочки не выявили нарушений ее прав, сообщается на сайте детского омбудсмена Прикамья Павла Микова.

В результате проверки было установлено, что учащаяся Чайковской гимназии обучалась в данном учреждении с первого класса, однако в 2014 году у нее было диагностировано онкологическое заболевание, которое требовало длительного лечения в больнице краевого центра.

Состояние здоровья не дало возможность девочки освоить программу 9 класса. Ее оставили на второй год обучения, которое она проходила в домашней форме по рекомендации врачей. В итоге ученица успешно закончила образовательную программу 9 класса и получила аттестат, а затем была отчислена приказом директора, как и остальные учащиеся.

- После этого у всех выпускников существует право выбора: продолжить обучение в 10 классе, перейти в другую школу или подать документы в учреждения среднего профессионального образования (колледжи, техникумы), - сообщается на сайте.

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