Эксперты называют введение визового режима с Россией «катастрофой» для Киева

Введение визового режима с Россией может спровоцировать массовый исход украинских граждан в Россию. Такую точку зрения высказал директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев.

Эксперты видят в таком развитии событий не иначе как катастрофу для Киева. Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, опасения по поводу возможного массового исхода из Украины совершенно справедливы.

«Очевидно, что, если Украина примет решение вводить визы с Россией, то нашей стране не останется ничего другого, как ввести ответные визы для украинцев. Что ударит, прежде всего, по украинским рабочим, которые ввиду отсутствия работы на Украине едут на заработки в Россию», - сказал Бышок.

По статистике в год Киев получает от трудящихся в России украинских граждан порядка трех миллиардов долларов.