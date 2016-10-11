Эксперты называют введение визового режима с Россией «катастрофой» для Киева

Введение визового режима с Россией может спровоцировать массовый исход украинских граждан в Россию. Такую точку зрения высказал директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев.

Эксперты видят в таком развитии событий не иначе как катастрофу для Киева. Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, опасения по поводу возможного массового исхода из Украины совершенно справедливы.

«Очевидно, что, если Украина примет решение вводить визы с Россией, то нашей стране не останется ничего другого, как ввести ответные визы для украинцев. Что ударит, прежде всего, по украинским рабочим, которые ввиду отсутствия работы на Украине едут на заработки в Россию», - сказал Бышок.

По статистике в год Киев получает от трудящихся в России украинских граждан порядка трех миллиардов долларов.

Новости по теме
Следующая новость Самолет «Авакс» приблизился к российской границе на Балтике

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО