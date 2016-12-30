Эксперты назвали «медийным феноменом» доклад ФБР о кибератаках со стороны РФ

Опубликованный Федеральным бюро расследований и Министерством национальной безопасности США доклад о якобы имевших место кибератаках со стороны России с целью повлиять на итоги президентских выборов рассчитан только на американскую аудиторию и является чистой воды «медийным феноменом», - считают эксперты.

- Это недокументированное обвинение уходящей администрации США. Любому человеку, сведущему в программировании, понятно, что если бы были доказательства - их было бы очень легко предъявить. Видно, что тут никакой доказательной технической базы нет, поэтому это эмоциональные действия со стороны уходящей администрации США, - цитирует ТАСС президента Фонда развития информационной демократии Илью Массуха.

Это мнение разделил также генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, заявивший, что ФБР и АСБ сработали исключительно на свою аудиторию.

- С моей точки зрения, это легитимизация медийной атаки, - подчеркнул собеседник агентства.

Доклад ФБР и Министерства национальной безопасности США включает в себя информацию о компьютерных сетях по всему миру, которые Россия якобы использовала без ведома владельцев, чтобы затруднить отслеживание источника хакерских атак. Согласно документу, взломы производились летом 2015 года и весной 2016 года. Обе атаки, считают американские спецслужбы, оказались успешными, а полученные данные были опубликованы.

29 декабря, администрация Барака Обамы объявила о введении новых санкций против России. Эти меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и ГРУ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

- Сначала они говорят, что у них есть подозрения, потом - что эти Fancy Bears имеют отношение к России, потом - что это ГРУ, ФСБ и прочие. Затем добавляют IP-адреса где-нибудь в Красноярске или Новосибирске, так как важно, чтоб это было в Сибири, потому что они работают на свою аудиторию, - подчеркнул Ашманов.