Эксперты назвали бредом требование правозащитников исключить Россию из СПЧ ООН

Эксперты убеждены, что требование 80 правозащитных организаций в связи с событиями в Сирии исключить Россию из Совета по правам человека ООН не имеет никаких перспектив. Юридически сделать это невозможно.

- Это вообще глупость. Потому как вопросы приема, участия, исключения решают сами государства-члены ООН, и только они. Я считаю, что это часть политического давления, информационной войны, которую ведет Запад. Потому что они сами прекрасно знают, что это все нереально. Но вместе с тем выступили с таким предложением. Эту инициативу можно в том числе рассматривать как политическую акцию накануне пятничного голосования, но никакого влияния на его итоги она не окажет. Все-таки большинство государств мира, которые входят в СПЧ, вполне разумно смотрят на вещи и проводят взвешенную политику, – заявил ФБА «Экономика сегодня» бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Ранее петицию правозащитников прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, было бы намного лучше, если бы эти организации действовали так же активно в осуждении действий террористов.

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