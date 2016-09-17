Эксперты нашли следы тротила на обломках самолета EgyptAir

При расследовании крушения лайнера Airbus 320 египетской авиакомпании EgyptAir, произошедшем 19 мая, появились новые подробности. Французские эксперты сообщили, что на обломках найдены следы тротила.

Специалисты из французского Института криминальных исследований пожаловались, что им не дали провести более полное расследование. Эксперты отмечают, что на фрагментах фюзеляжа были найдены следы тротила, однако остается не ясным, как взрывчатка попала на обломки. Потому говорить о теракте рано, сообщает «Интерфакс».

19 мая 2016 года самолет, летевший из Парижа в Каир рухнул неподалеку от города Александрия за 15 минут до посадки. В катастрофе погибли 66 человек. Предварительной причиной крушения назвали пожар на борту.