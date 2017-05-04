Эксперты нашли лучший город для проживания
Аналитики Deutsche Bank считают лучшим городом для проживания новозеландский Веллингтон.
Эксперты пришли к такому выводу на основе результатов анализа городов в разных странах мира по экологическим показателям, ситуации со здравоохранением, преступностью, величиной прожиточного минимума и ценам на недвижимость, сообщает портал Stuff.co.nz.
В тройку лидеров также вошли шотландский Эдинбург и австрийская Вена. На четвертом месте рейтинга расположился Мельбурн (Австралия), пятое занял Цюрих (Швейцария).
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