Эксперты не ждут заметного роста торговли от введения tax free

Закон о запуске в России системы tax free может быть принят Госдумой до конца текущего года.

По словам первого заместителя комитета Думы по экономической политике Владимира Гутенёва – это наиболее реальный срок, хотя правительство надеется на то, что система заработает уже осенью. «Закон может попасть в число приоритетных в работе Госдумы, но вероятность принятия его в эту сессию не столь велика», - заявил депутат «Парламентской газете».

В кабмине, опираясь на опыт зарубежных стран, уверены, что возможность иностранных граждан компенсировать 18% от стоимости купленного в РФ товара привлечет туристов и будет способствовать развитию торговли. Экономист Андрей Крутов считает, что больших выгод ожидать не стоит.

«Что эти граждане будут у нас покупать? Мы не производим айфоны, одежду, другие потребительские товары, за которыми к нам из-за границы поедут потоки туристов», - пояснил он. При этом эксперт предположил, что введение системы tax free может стать стимулом для отечественных производителей по продвижению своих брендов.