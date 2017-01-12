Эксперты исключили теракт из версий крушения Ту-154 Минобороны РФ

Эксперты исключили версию о теракте на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося вблизи Сочи 25 декабря 2016 года.

Как уточняется в материале, в рамках расследования были проведены взрывотехнические экспертизы обломков фюзеляжа, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза.

Кроме того, повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы, также не было обнаружено.

Экспертиза также отвергла версию падения самолета в результате обстрела. Специалисты изучили отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты, однако ни одного фактора, который бы свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили.

Как уточняет газета «Коммерсант», теперь специалисты сосредоточились на изучении версии о возможной ошибке экипажа.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, но через некоторое время после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: Минобороны
Следующая новость Президент Мексики отказался платить за строительство стены

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО