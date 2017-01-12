Эксперты исключили теракт из версий крушения Ту-154 Минобороны РФ

Эксперты исключили версию о теракте на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося вблизи Сочи 25 декабря 2016 года.

Как уточняется в материале, в рамках расследования были проведены взрывотехнические экспертизы обломков фюзеляжа, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза.

Кроме того, повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы, также не было обнаружено.

Экспертиза также отвергла версию падения самолета в результате обстрела. Специалисты изучили отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты, однако ни одного фактора, который бы свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили.

Как уточняет газета «Коммерсант», теперь специалисты сосредоточились на изучении версии о возможной ошибке экипажа.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, но через некоторое время после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «Федерал пресс».