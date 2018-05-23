Эксперты по достоинству оценили вина Крыма
Продукцию виноделов полуострова отметили на конкурсе International Wine & Spirits Competition, который проходил в Лондоне.
Винодельческое хозяйство Alma Valley получило три серебряные медали. Общая же сумма баллов, выставленных жюри продукции компании, вплотную приблизилась к «золоту». В частности, награды «Выдающееся серебро» удостоилось вино Alma Valley Riesling Ice Wine Reserve 2015.
В пресс-службе Alma Valley отметили, что за полувековую историю конкурса крымские вина впервые получили столь высокую отметку экспертов, передает телеканал «360».
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