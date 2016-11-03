Эксперты агентства Bloomberg считают рубль «супердоходной валютой» в будущем

Несмотря на заметное ослабление рубля в последнее время, эксперты агентства Bloomberg не советуют инвесторам отказываться от рублевых активов, поскольку именно они могут обеспечить максимальную доходность в ближайшем будущем.

За последние три месяца инвесторы, взявшие почти под нулевой процент доллары для покупки рублевых активов, получили до семи процентов прибыли. Это стало максимальным показателем среди трех десятков других валют. А уже в следующем году доходность от рублевых облигаций может увеличиться вдвое и составить уже 15 процентов, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Одна из крупнейших международных финансовых корпораций Citigroup Inc. считает, что рубль становится «супердоходным». А согласно расчетам старшего стратега по рынкам валют и процентных ставок Sberbank CIB Тома Левинсона, к концу года курс рубля может укрепиться до 61 рубля за доллар.

В свою очередь главный аналитик лондонской компании Ashmore Ян Дэн рекомендует покупать рубли в конце 2016 года, потому что в следующем году рубль может оказаться более востребованным на фоне вероятного ослабления доллара.