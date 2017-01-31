Экспертиза подтвердила сотрудничество Леха Валенсы со спецслужбами
Глава следственного отдела Института национальной памяти Польши Анджей Позорский заявил, что почерковедческая экспертиза подтвердила, что бывший президент страны Лех Валенса подписал 17 расписок, подтверждающих его сотрудничество с госбезопасностью Польской Народной Республики в период с января 1971 по июнь 1974 года.
- После того как эксперты проанализировали 158 документов, мы можем уверенно заявить, что подписи Леха Валенсы являются подлинными, — цитирует Позорского РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Сам первый руководитель профсоюза Солидарность отверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что подписи были подделаны коммунистическими властями с целью его дискредитации.
Ранее Валенсу неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. Первые подозрения появились еще в 1990-х, когда обнаружились документы об агенте, вхожем в высшие круги оппозиции. В 2000 году суд постановил, что не имеет достаточных доказательств для того, чтобы признать Валенсу информатором, поскольку на тот момент в распоряжении экспертизы имелись только копии документов.
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