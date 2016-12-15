Экспертиза обнаружила следы взрывчатки на телах погибших в катастрофе Egyptair
Египетские следователи обнаружили следы взрывчатки в пробах, взятых с тел жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Egyptair в Средиземном море 19 мая.
Ранее экспертиза обнаружила следы взрывчатых веществ на фюзеляже потерпевшего крушение лайнера, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».
Пассажирский самолет Airbus 320 египетской авиакомпании EgyptAir выполнял рейс Париж – Каир 19 мая. Диспетчеры потеряли связь с ним за 15 минут до запланированного времени посадки. На борту самолета находились 66 человек из 12 стран. Обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в 290 километрах в море к северу от города Александрия.
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