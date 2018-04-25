Эксперт заявил об отсутствии в России собственных лекарств

Отечественный рынок лекарств полностью состоит из зарубежных препаратов.

«Мы умеем создавать только наполнители – крахмал, соду и так далее. Все «нутро» - импортное. Отечественных лекарств просто не существует», - сказал в интервью НСН заслуженный врач России Евгений Лильин.

Отказ от использования медпрепаратов из США и Европы возможен только при условии их замены дженериками – незапатентованными аналогами. Однако и эти лекарства можно закупать не везде. По мнению врача, не следует приобретать подобные препараты, выпущенные в Китае.

Что касается отказа от американских лекарств в качестве ответа на санкции, то такая мера, по словам эксперта, негативно отразится не на экономике Штатов, а на россиянах. Без медикаментов могут погибнуть тысячи онкобольных.