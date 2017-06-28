Эксперт заявил об отсутствии в России качественного сыра

Вкус российских сыров не дотягивает до уровня эксклюзивной европейской продукции. Об этом заявил сырный сомелье Александр Крупецков.

По его словам, отечественные сыры способы конкурировать только с продукцией крупных предприятий Европы. Производство их выросло, но качество остается на низком уровне.

«Качественных выдержанных (годовалых) сыров в России просто нет», - заявил эксперт в интервью НСН. При этом он отметил, что введение санкций ничуть не улучшило ситуацию. «Самые популярные – полутвердые сыры, которые еще называют «бутербродными» – их качество как было плохим до санкций, так и осталось на том же уровне», - отметил собеседник издания.