Эксперт выступил в поддержку идеи о создании Малороссии

Инициатива главы самопровозглашенной Донецкой народной республик (ДНР) Александра Захарченко об образовании нового государства Малороссия своевременна и заслуживает поддержки. Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

По его словам, украинские власти и их западные покровители не намерены в выполнении минских договоренностей. Военный конфликт может длиться бесконечно. Поскольку население страны и взбунтовавшихся регионов не заинтересовано в этом, необходимы идеи, которые приведут к коренным переменам.

«Одной из таких идей и является предложение Захарченко о создании государства Малороссия, которое стало бы правопреемником Украинской СССР. Это предложение переучредить современную украинскую государственность. Данная идея имеет право на существование», - сказал Шишкин «Политэксперту».

Он подчеркнул, что предложение Захарченко направлено на смену стратегического курса государства, а не на его разрушение.

В Кремле инициативу главы ДНР не поддержали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему привержена минским соглашениям.