Эксперт высказалась за включение мавзолея Ленина в список ЮНЕСКО

Вице-президент Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина, предложила внести мавзолей Ленина в список Всемирного наследи ЮНЕСКО.

Она назвала мавзолей выдающимся архитектурным сооружением ХХ века и призвала рассматривать его в отрыве от политики. Эксперт отметила, что мавзолей вписан в исторический ансамбль Красной площади «максимально тактично» и обладает массой недооцененных достоинств.

«Что касается цвета, формы, масштаба, взаимосвязи с пространственной композицией, важнейшими планировочными историческими осями, все сделано настолько мастерски. И это понимают все, кроме тех, кто выказывает политизированное отношение к этому объекту», - цитирует Душкину ТАСС.

Она добавила, что мавзолей не перестанет быть объектом культурного наследия даже в случае захоронения тела Ленина. По ее мнению, он может стать музеем конструктивизма.

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