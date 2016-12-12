Эксперт увидел в захвате Пальмиры просчет разведки

Одной из причин, приведших к захвату боевиками сирийской Пальмиры, могли стать недоработки разведки.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков разъяснил НСН, что факт перемещения боевиков по пустыне не был замечен из-за отсутствия оперативной разведки.

Отсутствие агентурной разведки, по его мнению, не позволило обнаружить постепенное накопление боевиков в районах, прилегающих к Пальмире и малых селениях.

Ранее экс-глава Генштаба РФ Юрий Балуевский предположил, что повторному захвату боевиками города могли привести просчеты в военном планировании.