Эксперт не увидел каких-либо достижений во встрече Путина с Тиллерсоном

Восторгаться итогами встречи президента России Владимира Путина с госекретарем США Рексом Тиллерсоном рано, поскольку реальных достижений пока нет. Таково мнение директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова.

«Если говорить о реалиях, то стороны еще раз обозначили точки расхождения в отношении целого ряда известных проблем, диалог по которым ведется и не ведется уже в течение нескольких лет. И в понимании друг друга они не продвинулись», - сказал он в интервью НСН.

Положительным моментом встречи он признал договоренность о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься прояснением позиций России и США по той или иной проблеме. Однако о ее эффективности говорить тоже пока рано, отметил американист.

По словам собеседника агентства, успехом можно назвать только сам факт состоявшейся встречи.

Переговоры Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова с Тиллерсоном прошли 12 апреля. Обе стороны оценили их как продуктивные.