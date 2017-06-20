Эксперт не увидел дипломатии в плане Тиллерсона

План налаживания отношений между США и Россией, озвученный главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном больше напоминает требования Вашингтона к Москве, чем предложение о сотрудничестве.

Таким образом прокомментировал его сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в интервью НСН. Он отметил, что США настаивают на пересмотре Россией своих позиций по Сирии и КНДР. По словам эксперта, Москва и Вашингтон могут сотрудничать в борьбе с террористами, но после разрешения этой проблемы появится следующая, связанная с правлением президента Башара Асада и выборами.

Еще один острый вопрос – пресловутые кибератаки. «Москва должна перестать совершать кибератаки. Кстати говоря, никто не исключает, что США их совершают, но именно Москва должна прекратить», - сделал акцент собеседник издания.

Ранее Тиллерсон назвал три основных направления восстановления американо-российских отношений: предупреждение агрессии со стороны России, поддержание стратегической стабильности и взаимодействие по глобальным вопросам.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Дело «Седьмой студии» может пополниться еще одним фигурантом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО