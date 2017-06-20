Эксперт не увидел дипломатии в плане Тиллерсона

План налаживания отношений между США и Россией, озвученный главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном больше напоминает требования Вашингтона к Москве, чем предложение о сотрудничестве.

Таким образом прокомментировал его сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в интервью НСН. Он отметил, что США настаивают на пересмотре Россией своих позиций по Сирии и КНДР. По словам эксперта, Москва и Вашингтон могут сотрудничать в борьбе с террористами, но после разрешения этой проблемы появится следующая, связанная с правлением президента Башара Асада и выборами.

Еще один острый вопрос – пресловутые кибератаки. «Москва должна перестать совершать кибератаки. Кстати говоря, никто не исключает, что США их совершают, но именно Москва должна прекратить», - сделал акцент собеседник издания.

Ранее Тиллерсон назвал три основных направления восстановления американо-российских отношений: предупреждение агрессии со стороны России, поддержание стратегической стабильности и взаимодействие по глобальным вопросам.