Эксперт увидел американский след в отмене визита Рогозина в Иран

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков считает, что к отмене визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина в Иран может быть причастен президент США Дональд Трамп.

По его словам, Трамп является ставленником представителей национального бизнеса США и силовиков, которые стремятся к установлению мирового господства в интересах американского истеблишмента. Для решения этих задач президент США будет стравливать Россию с союзниками в лице Ирана и Китая, полагает эксперт.

Сивков считает, что отмена визита Рогозина как раз может являться свидетельством того, что Трампу удалось нарушить равновесие в отношения РФ с указанными странами. «Для нас это очень нехорошо, значит, наши начальнички пошли на поводу у американцев», - сказал он в интервью НСН.

Ранее стало известно, что Рогозин отменил поездку в Иран, поскольку принимающая сторона не сохранила в тайне его визит.

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