Эксперт усомнился в возврате дипсобственности РФ

США вряд ли снимут арест с дипломатической собственности России. Москве следует дать на это зеркальный ответ. Такого мнения придерживается директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Нашим властям нужно действовать аналогично в отношении их активов. Естественно это будет касаться недвижимости, вложения в американские облигации», - сказал он в интервью «Политэксперту».

Собеседник издания добавил, что борьба с терроризмом в Сирии должна вестись по примеру ВКС России. При этом необходимо прекратить спонсирование боевиков напрямую или косвенно, чем занимаются ряд государств, включая Штаты.

Дипсобственность РФ в США была арестована в связи с расширением Вашингтоном санкций в конце прошлого года. Некоторое время назад представитель Белого дома Себастьян Горка заявил, что власти США могут рассмотреть вопрос о ее возврате, если Москва подтвердит свои честные намерения в вопросе прекращения огня в Сирии.

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Теги:
Места: Россия, США
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