Эксперт усомнился в эффективности льготы для электромобилей
Освобождение владельцев электрокаров от транспортного налога не приведет к массовой популярности этих машин. Такого мнения придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто.
Он отметил, что сейчас в России для электромобилей нет ни одной льготы. Единственное послабление для владельцев сделали столичные власти – ввели бесплатную парковку.
Популяризации данного вида транспорта будет способствовать только целый ряд мер. «Если это будет какая-то госпрограмма единая, в которой будет большое количество льгот, то, конечно, как составная мера скажется», - сказал он в интервью телеканалу «360».
В настоящее время на всю Россию приходится только порядка двух тысяч электромобилей.
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