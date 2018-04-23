Эксперт усомнилась в прогнозах ЦБ по зарплатам

Зарплаты работников бюджетной сферы могут увеличиться в текущем году, но не столь ощутимо, как это прогнозирует Центробанк. Об этом заявила профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.

Ранее сообщалось, что ЦБ пообещал бюджетникам рост зарплат на 13-15% на волне реализации майских указов и приравнивания минимальной зарплаты к прожиточному минимуму. По словам Варшавской, такие прогнозы безосновательны.

«Я не верю в такой колоссальный рост зарплат. Я не вижу для этого никаких экономических обоснований. Понятно, что к маю они вырастут, они уже выросли, но, насколько мне известно, бюджет не безразмерен, и так долго этот рост продолжаться не сможет», - сказала профессор в интервью НСН.

Что касается коммерческой сферы, то, по словам собеседницы издания, рост зарплат будет «очень точечным». Дефицит кадров действительно наблюдается, но сильно «раскрутить» рост зарплат он не сможет.