Эксперт считает «перегруз» возможной причиной катастрофы Ту-154 в Сочи
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ мог потерпеть крушение из-за того, что был перегружен.
- Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине – возможно, перегруза и технической неисправности – рухнул в море, - рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.
По словам собеседника агентства, «на данном этапе версия теракта практически исключена».
- Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию, - отметил источник.
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