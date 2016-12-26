Эксперт считает «перегруз» возможной причиной катастрофы Ту-154 в Сочи

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ мог потерпеть крушение из-за того, что был перегружен.

- Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине – возможно, перегруза и технической неисправности – рухнул в море, - рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, «на данном этапе версия теракта практически исключена».

- Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию, - отметил источник.