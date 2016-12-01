Эксперт считает оправданными ответные меры России на ракетные пуски с Украины

Комментируя сообщение о начале Украиной ракетных стрельб вблизи границы с Крымом, военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что российская сторона будет абсолютно права, если приступит к уничтожению ракет, вторгающихся на территорию РФ.

- Я не думаю, что несмотря на всю агрессивность заявления украинской мафии, минобороны, Турчинова и генерального штаба, Украина отважится провести стрельбы в российском воздушном пространстве. В таком случае будут сбиваться не только украинские ракеты, которые вторглись в российское воздушное пространство, но будут уничтожаться и пусковые установки, в которых запускались эти ракеты. И России абсолютно все равно: в Житомирской или Херсонской, Киевской или какой-то другой украинской области находились эти пусковые установки, — заявил Баранец в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт не сомневается, что ракетные установки при первом же признаке нарушения будут разгромлены.

- Они будут уничтожены, как часть той ракетной угрозы, которую якобы намеревается преподнести нам Украина. Но я все-таки верю, что благоразумие представителей украинской хунты еще хотя бы в маленьких долях осталось, — пояснил он.