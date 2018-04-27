Эксперт рассказал о причинах роста цен на бензин

В подорожании бензина в России виноваты вовсе не цены на нефть.

«Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только во вторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть. В первую очередь, это связано с тем, как устроена в России фискальная система налогообложения нефтяной отрасли», - пояснил НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев. Он добавил, что в каждом литре бензина заложен большой удельный вес налогов.

Согласно его прогнозам, подорожание топлива должно вскоре прекратиться, если Федеральной антимонопольной службе удастся взять под контроль ситуацию с ценами и удержать их в рамках инфляции. Последняя, по его мнению, в течение года может составить 7% вместо ранее спрогнозированных властями 4%.