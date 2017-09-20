Эксперт рассказал о мерах безопасности на маневрах «Запад-2017»

Военный эксперт Айтеч Бижев прокомментировал сообщения о случайном ракетном ударе по посетителям учений «Запад-2017».

Он подчеркнул, что такого не могло произойти, поскольку на подобных мероприятиях принимаются наивысшие меры безопасности.

В интервью «Политэкпсперту» Бижев пояснил, что в ходе учений устанавливаются запретные для стрельбы секторы и отмечаются на экранах радаров, их координаты также вводятся в боеголовки. «Для того, чтобы пустить в это место снаряд, пришлось бы обойти кучу технических ограничений», - заявил эксперт.

Ранее в Минобороны России также опровергли информацию СМИ и подлинность видеоролика, якобы снятого на месте событий. В ведомстве назвали сообщения провокацией.